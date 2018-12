Após a aprovação de financiamento para a pavimentação asfáltica que liga a Sede do município ao Distrito de Nova Estrela, a Administração Municipal fará uma análise detalhada com a equipe técnica para definir os próximos passos. O projeto, que foi desenvolvido em 2012, terá que ser revisto. Além disso, a intenção do Poder Público é executar uma obra sustentável, reunindo quesitos essenciais como: qualidade, durabilidade, agilidade nos serviços e economicidade.

A pavimentação de parte de acesso ao Distrito de Nova Estrela é um sonho antigo da população local. A prefeita de Arabutã, Leani Schmitt, lembra que o fluxo de veículos pesados na via é bastante significativo e que a pavimentação agilizará o escoamento da produção e, além disso, deverá criar novas alternativas de desenvolvimento para essa região. "É um sonho que está prestes a ser concretizado, mas precisamos agir com cautela, avaliando os custos e trabalhando com muita firmeza para não comprometer o orçamento. A população definiu que essa é uma obra prioritária, por isso, vamos nos empenhar muito para que esse anseio se concretize", pontua a prefeita.

Desenvolvimento Econômico

A expectativa do Poder Público Municipal é que a pavimentação asfáltica traga benefícios inestimáveis à comunidade local, proporcionando mais segurança aos condutores de veículos e viabilizando novas áreas para que outros empreendimentos se instalem no município. A proposta é dar o primeiro passo e, dessa forma, dotar o acesso de uma condição mais adequada de trafegabilidade.

(Fonte: PG Comunicação)