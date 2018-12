O vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (FIESC), Álvaro Luis de Mendonça, e o presidente da Associação de Agroindústrias Alimentícias de Santa Catarina (Saborense), Wolmir de Souza, estiveram reunidos com o presidente da FIESC, Mario Cezar de Aguiar. Na oportunidade, o presidente da Saborense, Wolmir de Souza, solicitou apoio da FIESC para a participação na Expo Super (evento promovido pela Associação Catarinense de Supermercados (ACATS), que acontece em junho de 2019, na cidade de Joinville. Conforme Souza, a presença na Expo Super é uma forma de divulgar os produtos disponibilizados pela Saborense, buscando novos mercados para a produção das pequenas agroindústrias.

Associação de Agroindústrias em Alimentícias de Santa é formada com o objetivo de fomentar o ramo agroindustrial, estimulando o crescimento de forma cooperada entre os seus associados, beneficiando toda a cadeia produtiva até o consumidor final, a marca oficial é Saborense - Sabor da Agroindústria Catarinense. A Associação é composta por 23 agroindústrias (a maioria situada no Oeste de Santa Catarina). Conforme Wolmir de Souza, o foco da Associação, que congrega pequenas unidades agroindustriais, é oferecer um produto diferenciado aos consumidores. “Nossa ideia é oferecer um produto que represente a cultura e a vocação do nosso produtor, possibilitando o fortalecimento das pequenas agroindústrias dentro de um projeto sustentável e através de uma marca coletiva”, assinala Souza.

O vice-presidente da FIESC, para o Alto Uruguai Catarinense, Álvaro Luis de Mendonça, enaltece a iniciativa da Saborense e destaca que essa é uma forma de proporcionar melhores condições de competitividade aos pequenos produtores. “O projeto da Saborense é fundamental para garantir que as pequenas agroindústrias tenham acesso a mercados que seriam inimagináveis individualmente. A Saborense garante uma maior capacidade para que esses produtores ampliem seus mercados, fortalecendo seus negócios. Sabemos da qualidade e do trabalho diferenciado das pequenas agroindústrias. Com a Saborense, tudo isso ganha uma dimensão maior”,pontua.

O projeto desenvolvido pela Saborense conta com o apoio do SEBRAE e da UnoChapecó. O presidente da Associação de Agroindústrias Alimentícias de Santa Catarina (Saborense), Wolmir de Souza, ficou satisfeito com os resultados da reunião com o presidente da FIESC, Mario Cezar de Aguiar. A expectativa é de que importantes parcerias sejam seladas, reforçando ainda mais o projeto, que visa criar um novo cenário para as pequenas unidades produtoras. Souza destacou a excelente receptividade que teve durante o encontro e pontuou que a Saborense está preparada para os próximos desafios, projetando novas conquistas.

(PG Comunicação)