Lin Gui foi a grande campeã do Absoluto A Feminino no 52º Campeonato Brasileiro de Tênis de Mesa. Neste domingo (2), no Centro de Eventos de Concórdia (SC), a chinesa naturalizada brasileira venceu pela primeira vez a principal competição do país, ao bater na final sua colega de Seleção, Caroline Kumahara, por 3 a 0 (13/11, 11/8 e 11/6).



A campeã teve um caminho difícil para chegar ao título. Nas quartas de final, precisou eliminar a maior vencedora do Brasileiro em todos os tempos (11 títulos) e sua ex-colega de Seleção, Lígia Silva. Na semifinal, um duríssimo confronto: Jessica Yamada, também da Seleção Brasileira e representando a equipe da casa. Venceu por 3 a 2, em duelo extremamente equilibrado e desgastante.



Na final, contra Caroline Kumahara, ela mostrou estar em boa fase. Venceu um primeiro set apertado, mas conseguiu se estabilizar na partida e garantiu o título com um 3 a 0.



“Estou muito feliz de poder conquistar esse título porque faz muito anos que eu não jogava o Brasileiro. Depois de muito tempo voltei a disputar um campeonato nacional, e é um dos mais importantes do ano”, disse a campeã.



Lin Gui também elogiou o evento, repleto de craques: “Sim, todos os melhores do país participaram do torneio e brigaram pelo título. Estou feliz de ver que o nível geral do Brasil está muito melhor que antes, isso é o mais importante para nós.



Veja os resultados completos do domingo no Absoluto A Feminino:



QUARTAS DE FINAIS

Caroline Kumahara (Santa Maria/São Caetano/Xiom/Ateme/Cooper-SP) 3 x 0 Marina Michelin (Ass.Nova Era de Bauru-SP) – 11/8, 11/4 e 11/4.



Jessica Yamada (FME Concórdia-SC) 3 x 2 Alexia Nakashima (Ass.Joinvillense de Tênis de Mesa) – 7/11, 9/11, 13/11, 11/9 e 14/12.



Lin Gui (São Bernardo/Asa/Palmeiras-SP) 3 x 1 Lígia Silva (ADC Estrela/Joola/Santos F.C.-SP) – 11/4, 9/11, 11/5 e 11/9.

Carina Murashige (ADC Estrela/Joola/Santos F.C./Fupes-SP) 3 x 2 Maira Ranzeiro (Clube de Tênis de Mesa Jacareí-SP) – 7/11, 8/11, 11/9, 11/8 e 11/4.





SEMIFINAIS

Caroline Kumahara (Santa Maria/São Caetano/Xiom/Ateme/Cooper-SP) 3 x 0 Carina Murashige (ADC Estrela/Joola/Santos F.C./Fupes-SP) – 11/6, 15/13 e 11/3.



Lin Gui (São Bernardo/Asa/Palmeiras-SP) 3 x 2 Jessica Yamada (FME Concórdia-SC) – 11/9, 9/11, 11/5, 7/11 e 12/10.



FINAL

Lin Gui (São Bernardo/Asa/Palmeiras-SP) 3 x 0 Caroline Kumahara (Santa Maria/São Caetano/Xiom/Ateme/Cooper-SP) – 13/11, 11/8 e 11/6.

(Fonte: Fato e Ação Comunicação)