Hugo Calderano mostrou neste domingo (2) toda a qualidade que o coloca atualmente como número 9 do mundo do tênis de mesa. Na decisão da categoria Absoluto A do 52º Campeonato Brasileiro de Tênis de Mesa, no Centro de Eventos de Concórdia (SC), ele foi soberano contra o colega de Seleção Gustavo Tsuboi, atual 49º do ranking mundial, por 3 a 0 (11/9, 11/5 e 11/6).



Esta foi apenas o segundo título brasileiro de Calderano, que deve ser confirmado nesta segunda-feira como novo número 6 do ranking mundial. O carioca, de 22 anos, saiu para jogar muito cedo na Europa e não disputou algumas edições do torneio, sendo campeão apenas em 2014 no Absoluto A e em outras edições nas categorias de base.

“Foi muito bom voltar para o Brasil, ver todo mundo, sentir o calor da galera. Jogar aqui é sempre muito legal. E também estou muito feliz com meu novo ranking, que provavelmente vai ser o número 6. Eu estou acostumado a jogar campeonatos internacionais, mas sempre é bom jogar um Campeonato Brasileiro e voltar às origens, e principalmente ganhar aqui”, disse o Top-10 mundial.



A partida final foi bem disputada, apesar do placar final de 3 a 0. Tsuboi estava várias vezes na frente do placar e conseguia boas defesas. O duelo com Tsuboi não foi o único grande jogo que Calderano teve no Brasileiro. Nas quartas de final, ele penou para bater o também colega de Seleção, Vitor Ishiy. Nas semifinais, a vítima foi Isaac Zauli, o único atleta que não faz parte da Seleção a chegar nesta fase da competição.



Sempre sorridente, o carioca explicou a importância do torneio: “Acho que foi o Brasileiro mais forte dos últimos anos, todos os melhores jogadores estavam participando, então foi bem bacana jogar com a galera aqui”.

Veja os resultados do domingo no Absoluto A Masculino:



QUARTAS DE FINAIS

Hugo Calderano (Santa Maria/São Caetano/Xiom/Ateme/Cooper-SP) 3 x 2 Vitor Ishiy (Santa Maria/São Caetano/Xiom/Ateme/Cooper-SP) – 10/12, 11/8, 9/11, 11/6 e 11/8.



Isaac Zauli (ADC Estrela/Joola/Santos F.C.-SP) 3 x 2 Danilo Toma (FME Concórdia-SC) – 11/7, 11/9, 3/11, 8/11 e 11/7.

Gustavo Tsuboi (Santa Maria/São Caetano/Xiom/Ateme/Cooper-SP) 3 x 2 Eric Mancini (Ass. Nikkei S.José dos Campos-SP) – 7/11, 11/8, 11/13, 11/5 e 11/6.



Thiago Monteiro (Ass. Itajaiense-SC) 3 x 1 Eric Jouti (Santa Maria/São Caetano/Xiom/Ateme/Cooper-SP) – 8/11, 11/7, 11/7 e 11/7.





SEMIFINAIS

Hugo Calderano (Santa Maria/São Caetano/Xiom/Ateme/Cooper-SP) 3 x 0 Isaac Zauli (ADC Estrela/Joola/Santos F.C.-SP) – 11/5, 11/4 e 12/10.



Gustavo Tsuboi (Santa Maria/São Caetano/Xiom/Ateme/Cooper-SP) 3 x 1 Thiago Monteiro (Ass. Itajaiense-SC) – 11/9, 11/7, 6/11 e 11/8.



FINAL

Hugo Calderano (Santa Maria/São Caetano/Xiom/Ateme/Cooper-SP) 3 x 0 Gustavo Tsuboi (Santa Maria/São Caetano/Xiom/Ateme/Cooper-SP) – 11/9, 11/5 e 11/6.

(Fato e Ação Comunicação)