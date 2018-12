Um Polo com placas de Concórdia capotou na tarde deste domingo (02) na SC-390, entre as comunidade de Vila Nova e Caravággio, no interior de Peritiba. O Corpo de Bombeiros de Piratuba foi acionado.

O veículo era ocupado por um casal. Somente a mulher de 43 anos precisou ser conduzida pelos socorristas ao Hospital de Peritiba. Conforme as informações, ela relatava dores nas costas. A Polícia Militar de Peritiba também atendeu a ocorrência e prestou auxílio até a chegada da Polícia Militar Rodoviária.

(Fonte: Grupo Magronada)