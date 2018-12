Na tarde deste domingo (02), por volta das 16h50min o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a um acidente de trânsito na SC 150, em Linha Pelizzaro – Capinzal.

Uma saída de pista, seguida de capotamento, envolvendo um Honda/Fit conduzido por R.A.S. 18 anos fazia sentido Capinzal – Piratuba quando perdeu o controle do veículo, saiu da pista, capotou e foi parar dentro de um açude.

Duas pessoas estavam no veículo, o motorista e o carona P.M. de 18 anos. Ambos foram conduzidos ao Hospital Nossa Senhora das Dores para atendimento médico. O motorista apresentava dificuldades em respirar, mas não apresentava gravidade e o carona encontrava-se estável e orientado.

Os danos fora de grande monta no veículo que ficou com o rodado para cima, dentro do açude.

(Fonte: Rádio Capinzal AM)