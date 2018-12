Na tarde de sábado (01), o ginásio da Universidade do Contestado foi o palco para o segundo e último jogo da fase quartas de final da Liga Nacional de Handebol Feminino 2018.



A equipe da casa voltou a enfrentar as pernambucanas do Sport/Recife, de quem já haviam vencido o primeiro confronto, realizado na sexta (30 novembro), pelo placar de 32 a 20.

Para conquistar a vaga para as finais o Sport/Recife se via obrigado a reverter o placar sofrido e vencer a AAU com uma diferença de treze gols. Tarefa quase impossível quando se tem pela frente uma das equipes com uma das melhores defesas da competição.

A equipe de Pernambuco até tentou se impor e no início da partida manteve o jogo equilibrado. Mas pouco a pouco a AAU foi abrindo a diferença no marcador e acabou vencendo pelo placar de 32 a 17.



Com a vitória a atual Campeã da Liga carimbou seu passaporte para as semifinais.

O técnico concordiense, Alexandre Schneider, comemorou a vaga após a partida e disse que estar novamente entre as quatro principais equipes do país é um orgulho para Concórdia e para o projeto da AAU.

“Isso nos motiva mais com relação ao projeto, principalmente agora com essa perspectiva de Concórdia ser sede do Pan-Americano de clubes em 2019. Mas agora temos que focar na Liga. O grupo está mais maduro, está mais em condições do que no ano passado, então, creio que temos uma boa condição de chegar a final da Liga mais uma vez”.

Sobre o adversário das semifinais, Schneider disse:



“Respeitamos muito o Português/AESO de Pernambuco, equipe que desclassificou Blumenau e sabemos da qualidade do trabalho feito pelo técnico Cristiano, mas, agora vamos nos preparar nestes próximos oito dias, para que possamos chegar em São Paulo e representar bem nosso projeto, nossos parceiros, nosso município e estado, e quem sabe, garantir uma das vagas para a final da Liga e lutar pelo tricampeonato”.

A fase final da Liga 2018 acontecerá novamente em São Bernardo do Campo (SP), nos dias 14, 15 e 16 de dezembro.



Na outra semifinal se enfrentarão UNIP/SBC e Pinheiros, ambas equipes paulistas.



Todos os jogos terão transmissão pelo SporTV.

(Fonte: Marcos Terras/Ascom/AAU).