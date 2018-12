A Associação Empresarial de Concórdia (ACIC) e a UNC Concórdia apresentaram na noite de terça-feira, dia 27, 5ª edição do Periódico Concórdia em dados Socioeconômicos (versões impressa e online).

O material traz detalhes sobre as potencialidades do município, enfocando dados sobre aspectos como: geografia, população, saúde, educação infraestrutura e economia. Neste ano, o Periódico Concórdia em dados Socioeconômicos conta com Patrocínio Master da Sicoob Crediauc e o apoio da Prefeitura Municipal.

O documento que fica à disposição da sociedade para que todos saibam os dados que contemplam nossa economia, bem como as variáveis sociais que são tão relevantes para entendermos quais as potencialidades que temos em que áreas ainda precisamos avançar. Periódico Concórdia em dados Socioeconômicos é um serviço prestado à população.

Na oportunidade, o presidente da Associação Empresarial de Concórdia (ACIC), Marcio Zanatta, destacou a importância da ferramenta, que ficará disponível para a sociedade para constantes consultas. "É um trabalho imprescindível para que todos conheçam os dados do nosso município, nossas potencialidades e nossas demandas", assinala.

A reitora da Universidade do Contestado, Solange Sprandel da Silva, destaca que o Periódico tem um significado especial para a Universidade. "É mais uma etapa vencida, de tantas que ainda teremos pelo frente. É muito salutar observar que os alunos estão pesquisando e, através de seus trabalhos, estão produzindo importantes resultados para a sociedade", pontua.

O prefeito de Concórdia, Rogério Luciano Pacheco, enaltece a parceria entre ACIC e UNC. "É uma parceria muito produtiva. O Poder Público se coloca à disposição para apoiar iniciativas que estejam em consonância com os anseios da sociedade", sublinha.

Os dados constantes na 5ª edição do Periódico Concórdia em dados Socioeconômicos contam com informações referente a última publicação oficial.

(Fonte: P&G Comunicação)