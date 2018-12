Coopercarga está entre as Maiores e Melhores do Transporte no país

Mais uma boa notícia para a Coopercarga. No dia 27 de novembro foi divulgado o esperado ranking das Maiores do Transporte & Melhores do Transporte, realizado pela Editora OTM. E a Coopercarga conquistou um importante reconhecimento para o segmento cooperativo de nosso país: destacou-se como a 6ª MELHOR e a 6ª MAIOR empresa do setor de Transporte e Logística. Esta premiação apresenta, em sua 31ª edição, os resultados e a eficiência do transporte e logística no Brasil.



A premiação foi realizada no Hotel Transamérica, em São Paulo (SP). Paulo Simioni, vice-presidente e diretor comercial da Coopercarga, e Marcio França, diretor de operações, representaram a cooperativa no evento. Para Osni Roman, presidente da Coopercarga, esse reconhecimento nos motiva a buscar novos desafios e a seguir firmes com nosso propósito, que é entregar sucesso a todos os envolvidos com a nossa atividade. “Participamos há alguns anos desse ranking e para nós é motivo de orgulho estar sempre entre os maiores e melhores do setor. O apoio de nossos cooperados e colaboradores foi fundamental para essa conquista. Não podemos deixar de agradecê-los serem tão importantes na construção da nossa história e por estarem tão engajados com os objetivos da nossa cooperativa”, destacou.



Nesta edição, o ranking destacou os bons resultados e a eficiência das empresas que atuam com transporte e logística no Brasil. Para que as maiores e melhores sejam conhecidas, os balanços anuais das participantes são avaliados e posicionados através de rankings em todos os modais de transporte do setor (rodoviário, ferroviário, aéreo, marítimo e fluvial). As maiores são definidas com base na Receita Operacional Líquida (ROL), que indica a participação de mercado que cada uma tem no setor em que opera. Já as melhores são definidas após avaliação detalhada dos seguintes critérios: ROL, Patrimônio Líquido, Lucro Líquido, Lucro Operacional, Liquidez Corrente, Endividamento Geral, Rentabilidade da Receita, Rentabilidade do Patrimônio Líquido, Produtividade do Capital e Crescimento da Receita.



(Fonte: Jussara Acordi Loguercio/Supervisora de Marketing/Coopercarga).