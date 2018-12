O primeiro dia de disputas da categoria Absoluto A Feminino do Campeonato Brasileiro de Tênis de Mesa não apresentou surpresas. Caroline Kumahara, Jessica Yamada e Lin Gui, todas da Seleção Brasileira, venceram seus jogos neste sábado (1) e avançaram para as quartas de final, assim como outras cinco atletas: Lígia Silva, Marina Michelin, Alexia Nakashima, Maira Ranzeiro e Carina Murashige.



A disputa dos jogos das quartas de finais, semifinais e a decisão do título acontecem na manhã deste domingo (2), no Centro de Eventos de Concórdia (SC). Maira Ranzeiro é a atual campeã brasileira e briga pelo bicampeonato. Ligia Silva é a maior vencedora da competição e busca sua 12ª conquista. Curiosamente, das três atletas da Seleção que participam da disputa, somente Jessica Yamada já venceu o Brasileiro, em duas oportunidades: em 2012 e 2015.

Jessica Yamada, Marina Michelin e Maira Ranzeiro são as atletas que tiveram os melhores números até o momento. Não perderam nenhum set nos três jogos que disputaram e chegam cheias de moral para o último dia. Os resultados completos do sábado podem ser visualizados neste link.



"Para mim sempre é um prazer jogar no Brasil, encontrar velhos amigos e ver essa nova geração que está surgindo. Eu espero poder ajudar o máximo que puder o tênis de mesa brasileiro, então estou muito feliz em estar aqui, um torneio com tantos inscritos”, diz Jessica, que além de ser atleta da Seleção ainda joga pelo time da casa, a Fundação Municipal de Esportes de Concórdia.



"Pode ser um peso para alguns, mas eu encaro mais como uma motivação, para ter mais vontade ainda de ganhar. Eu quero muito que Concórdia leve uma medalha de ouro, e eu vou lutar bastante para que isso aconteça", avisa.

Veja os confrontos das quartas de final, todos com horário de Brasília:



9h30 – Caroline Kumahara (Santa Maria/São Caetano/Xiom/Ateme/Cooper-SP) x Marina Michelin (Ass.Nova Era de Bauru-SP)

9h30 – Jessica Yamada (FME Concórdia-SC) x Alexia Nakashima (Ass.Joinvillense de Tênis de Mesa)

9h30 – Lin Gui (São Bernardo/Asa/Palmeiras-SP) x Lígia Silva (ADC Estrela/Joola/Santos F.C.-SP)

9h30 – Maira Ranzeiro (Clube de Tênis de Mesa Jacareí-SP) x Carina Murashige (ADC Estrela/Joola/Santos F.C./Fupes-SP)

10h30 – Semifinais

11h30 – Final

(Fonte: Fato e Ação Comunicação)