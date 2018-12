Fato aconteceu no começo da noite deste sábado, dia primeiro. Motorista não foi encontrado.

Em princípio, apenas danos materiais foram registrados em um capotamento de veículo na SC 283, no Distrito de Santo Antônio, em Concórdia. O fato aconteceu no começo da noite deste sábado, dia primeiro, nas proximidades do Motel Paradies.



A Polícia Militar Rodoviária foi acionada para o atendimento do fato e, no local, constatou que o condutor não se encontrava. Trata-se de um veículo Montana, placas de Concórdia, que foi recolhido pelo serviço autorizado de guincho.