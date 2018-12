Após 16 anos, Barra do Tigre voltou a conquistar o troféu após empate em 3 a 3 com o Terra Vermelha.

Barra do Tigre conquista o título da série A do Interiorano

O Barra do Tigre, após 16 anos, voltou a conquistar um título de campeão da série A do Campeonato Municipal do Interior de Concórdia. A taça de campeão foi conquistada com empate em 3 a 3 com o Terra Vermelha, em casa, no segundo jogo da final da competição, realizada na tarde deste sábado, dia primeiro. Como havia vencido por 2 a 0 no jogo de ida, o Barra do Tigre ficou campeão.

Depois de pressão do time visitante na primeira etapa, os gols saíram todos no segundo tempo. Machado abriu a contagem fazendo um gol de cabeça após aproveitar uma cobrança de falta desviada no centro da grande área. O empate do time visitante veio nos pés de Índio, cobrando penalidade máxima sofrida pelo zagueiro Marconi.



O time da casa voltou a ficar na frente, após Pablo balançar as redes. Tufiz arriscou um chute de longe e fez um belo gol para os visitantes. Por fim, Kikinho fez o terceiro gol dos donos da casa e Índio voltou a empatar o duelo, ao fazer o segundo gol dele e o terceiro dos visitantes.



O Barra do Tigre, do técnico Neudi Althaus, jogou com André; Gabi, Gilles, Machado e Darlei; Presotto, Douglas, Polese e Marco Antônio; Kikinho e Pablo. Entrou Grilo.



O Terra Vermelha, do técnico João Kochem, jogou com Índio; Nando, Marconi, Lucas e Pablo; Gian, Felipe, Willian e Tufiz; Índio e Bil. Entram Nenê e Ivan.



A arbitragem foi de Wagner Rizzo, Aline Rizzo e Paulo Nunes.



Cartões amarelos: Grilo, Gilles e Machado (Barra do Tigre); Índio, Pablo e Tufiz (Terra Vermelha).