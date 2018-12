Quatro pessoas precisaram passar por avaliação médica após colisão entre dois veículos na tarde deste sábado, dia primeiro, na BR 282, em Irani. O fato aconteceu na altura do KM 435 da rodovia.



Conforme informações do Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani, que atendeu a ocorrência, todas as vítimas estavam no Fia Pálio, placas de Ipumirim e não apresentaram ferimentos. Foram levados para o Pronto Atendimento Médico de Irani F.N.C (26 anos), J.R (28), mais duas crianças de três e oito anos.



No outro carro, um Veloster, placas de Irani, ocupado por M.A (27 anos), R.A (64 anos) e uma crianças de seis anos. Que também não se feriram.



Com o choque, os dois veículos pararam fora da pista.