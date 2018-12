Um homem de 49 anos foi encontrado sem vida em sua residência, na tarde deste sábado (01), na rua 1º de Maio, Bairro Verde, em Piratuba. De acordo com a Polícia Civil, vizinhos sentirem um cheiro forte vindo da casa.

O imóvel foi arrombado pelos vizinhos e o corpo do homem estava embaixo de uma cama, já em estado de decomposição. De acordo com relato de populares, ele foi visto pela última vez no domingo, dia 25.

O Instituto Geral de Perícias foi até o local para recolher o corpo. Ainda de acordo com as informações da Polícia Civil, o IGP fez um exame no local e não constatou vestígios de crime, indicando uma morte natural.

Fonte: Magronada