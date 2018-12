A Confederação Brasileira de Tênis de Mesa premiou na noite de sexta-feira (30), em Concórdia, os melhores jogadores da temporada nas competições nacionais. Ao todo, foram 12 olímpicos e 21 paralímpicos que receberam a premiação, de acordo com o ranking nacional das categorias.

A felicidade pelo reconhecimento estava estampada no rosto de Ediane Bresciani, a melhor da categoria juventude. Ao ser informada da premiação, a aluna do 3º ano de fisioterapia não conteve as lágrimas.

“É difícil conciliar o estudo com os horários de treinos e competições, inclusive pelo fato de já estar fazendo estágio. Me dedico no tempo que tenho. Foi surpresa quando me disseram que eu ia ser premiada. Esse Brasileiro foi muito importante, pois também pude observar as jogadoras da Seleção. Espero um dia ter oportunidade de jogar contra elas”, disse a atleta.

Confira todos os homenageados:



OLÍMPICOS

PRÉ-MIRIM MASCULINO – Enzo Miranda (Ass.de Tênis de Mesa de Pouso Redondo-SC)

PRÉ-MIRIM FEMININO – Karoline Gruchoski (Ass.dos Mesatenistas de Cascavel-PR)

SUPER PRÉ-MIRIM FEMININO – Karina Shiray (Ass. Registrense de Tênis de Mesa-SP)

SUPER PRÉ-MIRIM MASCULINO – Augusto Andrade (Itaim Keiko/Kenzen/AOVC-SP)

MIRIM FEMININO – Karina Shiray (Ass. Registrense de Tênis de Mesa-SP)

MIRIM MASCULINO – Thiago Uieda (UCEG-SP)

INFANTIL FEMININO – Melissa Arakaki (Itaim Keiko/Kenzen/AOVC-SP)

INFANTIL MASCULINO – Luigi Yamane (Santa Maria/São Caetano/Xiom/Ateme/Cooper-SP)

JUVENIL FEMININO - Tamyres Fukase (Santa Maria/São Caetano/Xiom/Ateme/Cooper-SP)

JUVENIL MASCULINO - Lauro Sebold (FME Concórdia-SC)

JUVENTUDE FEMININO – Ediane Bresciani (Clube de Campo de Piracicaba-SP)

JUVENTUDE MASCULINO – Thiago Pradella (Santo André/ADSA-SP)

PARALÍMPICOS

CLASSE 1 MASCULINO – Conrado Contessi (S.R.Mampituba/FME Criciúma-SC)

CLASSE 2 FEMININO – Juliana Silva (AACD-SP)

CLASSE 2 MASCULINO – Ronaldo Pinheiro (Ass.M.Nogueira de TM-DF)

CLASSE 3 FEMININO – Thaís Severo (ADFEGO-GO)

CLASSE 3 MASCULINO – Jean Carlo Padilha (S.R.Mampituba/FME Criciúma-SC)

CLASSE 4 FEMININO – Joyce Quinzote (AACD-SP)

CLASSE 4 MASCULINO – Ecildo Lopes (AABB Natal-RN)

CLASSE 5 FEMININO – Maria Luiza Passos (ADFP-PR)

CLASSE 5 MASCULINO – Claudiomiro Segatto (ADFP-PR)

CLASSE 6 FEMININO – Dina Abreu (Ass.Itajaiense-SC)

CLASSE 6 MASCULINO – Lincoln Lacerda (Centro Social Chinês/Butterfly-SP)

CLASSE 7 FEMININO – Millena França (ADFEGO-GO)

CLASSE 7 MASCULINO – Gabriel Takeshi (São Bernardo/Asa/Palmeiras-SP)

CLASSE 8 FEMININO – Elem da Silva (APCEF Manaus-AM)

CLASSE 8 MASCULINO – Francisco de Melo (Centro Social Chinês/Butterfly-SP)

CLASSE 9 FEMININO – Alenice de Jesus (Ass.M.Nogueira de TM-DF)

CLASSE 9 MASCULINO – Lucas Carvalho (A.A.Unicap-PE)

CLASSE 10 FEMININO – Antonilza Ricken (ADFP-PR)

CLASSE 10 MASCULINO – Claudio Massad (Ass. Nova Era de Bauru-SP)

CLASSE 11 FEMININO – Ana Paula Cordeiro (APAE Francisco Beltrão-PR)

CLASSE 11 MASCULINO – Lucas Hansen (Ass.Timboense-SC)

(Fonte: Fato e Ação Comunicação)