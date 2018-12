Resultados de Concórdia no primeiro dia da 18ª Olimpíada Estudantil Catarinense, Olesc, que estão acontecendo em Indaial e Timbó.



Atletismo:

Eduardo Magro da Silva, 3º lugar no lançamento do martelo 5 KG;

Lívia Ampese Cancelli, 2ª colocada no lançamento do martelo 3 KG e 3ª colocada no lançamento do disco de 1 KG;

Marina Fantin, 3ª colocada nos 400m rasos.



Basquetebol feminino:

Concórdia 30 x 98 Blumenau



Futsal feminino:

Concórdia 6 x 2 Joinville



Handebol masculino:

Joinville 15 x 24 Concórdia