PM recupera veículo com registro de furto no interior de Concórdia

A Polícia Militar de Concórdia localizou na manhã deste sábado, dia primeiro, um veículo com registro de furto. O carro, um Chevette, com placas de Jaborá, estava abandonado em uma estrada secundária na comunidade de Rancho Grande. O veículo estava sem os quatro pneus e várias outras peças também foram levadas.



De acordo com informações de familiares do proprietário, através das redes sociais, o carro foi levado pelos ladrões possivelmente na madrugada deste sábado. O carro estava estacionado na frente da casa do dono, no bairro dos Industriários.