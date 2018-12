O corpo de um homem foi encontrado na manhã deste sábado (01) em um rio no município de Zortéa. O Corpo de Bombeiros de Capinzal foi acionado por volta das 8h para retirar o cadáver que estava no Rio dos Porcos, fundos da rua Hilário Susin, nas imediações de uma ponte. Conforme as informações, o homem já era procurado desde a madrugada.

De acordo com as informações, foram familiares do homem que localizaram. O corpo de F.R., será encaminhado ao Instituto Geral de Perícias (IGP) para apurar as causas da morte. A Polícia Militar foi acionada para acompanhar os procedimentos no local. Ainda não foi confirmada a identidade da vítima.

(Fonte: Michel Teixeira Notícias)