A equipe de handebol feminino da Associação Atlética Universitária (AAU) UnC Concórdia venceu na noite desta sexta (30), seu primeiro compromisso nas quartas de finais da Liga Nacional 2018.

Jogando em casa contra a equipe do Sport Recife (PE), as donas de casa fecharam seu primeiro compromisso vencendo pelo placar de 32 a 20.

A equipe concordiense volta à quadra do ginásio da UnC nesta tarde de sábado (01), às 16h, enfrentando a mesma equipe com a vantagem de doze gols.

Já estão classificadas para a fase final as equipes paulistas da UNIP/São Bernardo do Campo e Pinheiros, além do Português/AESO (PE).

(Fonte: Marcos Terras/Ascom/AAU)