Permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital São Francisco de Concórdia uma das vítimas de saída de pista, seguida de queda de motocicleta, ocorrido na noite de sexta-feira, dia 30, no trecho entre o Sintrial e o Distrito de Presidente Kennedy. Trata-se de um homem, identificado pelas iniciais J.R.R, de 19 anos. Ele foi socorrido pela equipe do Samu inconsciente e com traumatismo craniano e hemorragia interna.



Além dele, outro homem, de iniciais C.T.O, também 19 anos, estava no veiculo. Ele foi socorrido consciente pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia com escoriações pelo corpo. Ambos foram levados para o HSF.



Conforme já informado pela Rádio Aliança, os dois estavam em uma motocicleta, placas de Concórdia. Por alguma razão, o condutor perdeu o controle e não conseguiu evitar o acidente. Um morador das proximidades percebeu o fato, foi prestar ajuda e chamou os bombeiros. Havia muito nevoeiro no momento do acidente. Os documentos dos dois ocupantes não foram achados.