Confusão em boate deixa mulher ferida no interior de Concórdia

Uma confusão em boate no interior de Concórdia mobilizou a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia na madrugada deste sábado, dia primeiro de dezembro. O fato aconteceu em um estabelecimento situado às margens da BR 153, em Lageado Paulino.



Conforme informações da PM, que foi chamada para o local, três homens que estavam na boate, teriam iniciado uma confusão com segurança do local e outras mulheres. O motivo seria uma cobrança por consumo de bebidas alcoolicas.



De acordo com informações, duas mulheres que trabalham no local teriam ficado sob ameaça de arma branca por um dos homens, sendo que uma delas teria ficado ferida no pescoço, o que demandou de atendimento pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia.



Após as agressões, os suspeitos teriam deixado o local em uma camionete S10. A PM já teria a identidade de um dos suspeitos pelas agressões.