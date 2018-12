Dois feridos, sendo um com gravidade, em saída de pista em Concórdia

Uma pessoa ficou com ferimentos graves em uma saída de pista seguida de queda de motocicleta. O fato aconteceu na noite desta sexta-feira, dia 30, no acesso entre o Sintrial e Presidente Kennedy, em Concórdia. Outra pessoa, que também estava na moto, ficou com escoriações pelo corpo.



Conforme informações, o acidente aconteceu por volta das 22h. A motocicleta fazia sentido Kennedy ao Sintrial. Por alguma razão, o motociclista perdeu o controle da moto e saiu da pista. Havia muito nevoeiro no momento do acidente.

O barulho do acidente foi percebido por um vizinho que foi prestar auxílio. Conforme informações, um dos ocupantes estava ferido e consciente. O que estava em situação mais grave, estava inconsciente. Não foi possível levantar a identidade dos dois, já que os documentos não foram achados.

O Samu e o Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia foram acionados para atender a ocorrência. A Polícia Militar também esteve no locar para dar apoio.