A Feira da Rua Coberta terá sua quinta edição de 2018, neste sábado, dia 1º de dezembro. O evento segue com o objetivo de valorizar produtores e artesãos locais, que têm a oportunidade de expor e comercializar seus trabalhos. A feira terá duas edições em dezembro, sendo que a segunda data está marcada para o dia 22. Serão duas boas oportunidades para a população adquirir produtos voltados ao Natal. Aproximadamente 70 expositores foram credenciados para a edição do próximo sábado.



As atividades iniciam às 9h e seguem até às 18h. Haverá brinquedos infláveis, algodão doce e pipoca, tudo gratuito. A atração totalmente sem custos é oferecida pela Prefeitura de Concórdia para que o evento tenha vários atrativos e envolva toda a família. A feira também contará com praça de alimentação e apresentações culturais. São expostos produtos artesanais, produção agrícola familiar, flores, plantas, hortifrúti, antiguidades, artes plásticas, entre outros.



A Feira da Rua Coberta é uma realização da Prefeitura de Concórdia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Neste ano, serão realizadas seis edições, contando com estas duas de dezembro. A feira foi criada no ano passado, quando foram realizadas quatro edições. O grande volume de vendas e bom fluxo de pessoas, demonstram que o evento já caiu no gosto da população, que busca atividades variadas no centro do município, principalmente aos sábados.

(Fonte: Édila Graciele de Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia)