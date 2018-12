O Consórcio Trix - Infracon, responsável pela implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) de Concórdia paralisou a abertura de valas nas ruas centrais do município nesta sexta-feira, dia 30 de novembro. O Consórcio também se comprometeu em concluir as pavimentações até o dia 07 de dezembro.

As obras no Centro serão retomadas somente em janeiro de 2019 com o objetivo de garantir a comodidade da população que vai prestigiar os eventos natalinos e realizar as compras no comércio durante todo o mês de dezembro.

De acordo com a equipe técnica responsável pela execução do projeto o trabalho continua em outras frentes. A construção da Estação de Tratamento de Esgoto e das Elevatórias de Esgoto, os serviços de instalação de caixas de inspeção e de reparação dos pontos que ficaram danificados após a obra terão continuidade até o dia 19 de dezembro, e serão retomados após as férias coletivas dos colaboradores, em janeiro de 2019.

SES Concórdia

A ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário em Concórdia é uma obra que está sendo executada com um investimento de R$ 40,3 milhões. Quando finalizada, permitirá que o município passe de um índice de 6,7% para 42% de cobertura com coleta e tratamento de esgoto. Mais de 25 mil habitantes serão beneficiados. O Sistema de Esgotamento Sanitário de Concórdia vai abranger os bairros Jardim, D'Itália, Vista Alegre, Centro, Imigrantes, São Miguel, Liberdade, Floresta, Imperial, Sunti, Nazaré e Nações. Todos estes já receberam a Rede de Coleta de Esgoto, com excessão do Centro, que está em execução.

Atualmente o índice de execução da implantação da rede de coleta de esgoto está em 101,3%. Restam apenas 350 metros de rede na Rua Dr. Maruri para concluir esta parte da obra do SES Concórdia,após isso só restarão algumas estruturas menores no centro, como por exemplo sifões, caixas de passagem e ventosas, por isso a expectativa é de finalizar os trabalhos no Centro já em Janeiro. A Estação de Tratamento de Esgoto está com 71% da obra executada e a equipe técnica espera finalizar a obra até março do ano que vem.

(Fonte: Rhayana Cordeiro/Ascom/SES)