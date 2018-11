Calderano dá show de simpatia no primeiro dia dele no ginásio em Concórdia

Um ídolo não se cria apenas com resultados e vitórias. Atenciosidade, carinho e simpatia são requisitos fundamentais para a construção de um grande atleta fora da área de jogo. Hugo Calderano, Top-10 mundial no tênis de mesa, demonstrou isso tudo e mais um pouco na sua primeira aparição no Centro de Eventos de Concórdia, nesta sexta-feira (30).



O mesa-tenista chegou ao ginásio de aquecimento pouco antes das 11h. Imediatamente, todas as crianças e atletas das categorias de base correram para buscar uma lembrança com o ídolo. Uma foto, um abraço, um autógrafo, qualquer coisa valia. Calderano atendeu a todos, para depois realizar seu primeiro treinamento. Foi preciso organizar uma área separada onde ele e Thiago Monteiro, seu colega de Seleção, pudessem bater bola.



No início da tarde, ao lado de Cátia Oliveira, vice-campeã mundial paralímpica na Eslovênia, de Jessica Yamada e Thiago Monteiro, fez uma exibição de alto nível do tênis de mesa durante a solenidade oficial de abertura do Campeonato Brasileiro. Sempre sorridente, ainda atendeu algumas crianças presentes ao ginásio, para depois voltar aos treinos.



“Muito legal voltar para o Brasil e poder ver o pessoal, sentir o apoio da galera. É a primeira vez que venho a Concórdia. Não tive tempo ainda de ver muito da cidade, mas gostei muito do clima”, revelou o atleta.



Calderano estreia neste sábado, às 13h30, no Absoluto A, enfrentando Pedro Henrique Rodrigues, pelo grupo 8. A competição promete ser uma das mais fortes de todos os tempos, com a presença de Gustavo Tsuboi, Eric Jouti, Vitor Ishiy, Humberto Manhani (campeão de 2017) e Thiago Monteiro. Entre as mulheres, Lin Gui, Caroline Kumahara e Jessica Yamada devem brigar ponto a ponto pelo título.



“Acho que esse Campeonato Brasileiro é um dos mais fortes de todos os tempos. Pode servir como preparação para outros eventos internacionais, pois teremos jogos de alto nível”, analisou Thiago Monteiro.

(Fonte: Fato e Ação Comunicação)