Evento com duração de seis dias, segue até domingo, 2 de dezembro com várias disputas.

Na tarde desta sexta-feira, 30 de novembro, aconteceu no Centro de Eventos do Parque de Exposições de Concórdia, a abertura oficial do 52º Campeonato Brasileiro de Tênis de Mesa, sediado em Concórdia. São delegações de 19 estados do Brasil participando da competição.



O evento, que iniciou na última terça-feira, 27 de novembro segue até domingo, 2 de dezembro. São seis dias de competição com mais de 700 atletas desta modalidade. Na abertura oficial, o vice-prefeito Edilson Massocco, deu as boas-vindas aos atletas e falou da satisfação de Concórdia por sediar uma campeonato tão importante e com grandes competidores. Também estiveram presentes o presidente da Câmara de Vereadores, Artêmio Ortigara, membros da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa, membros das Federações participantes da competição, além de representantes do Poder Executivo.



O destaque foi para a demonstração da modalidade, comandada pelos atletas Thiago Monteiro, Jéssica Yamada e Hugo Calderano, e também da atleta paraolímpica Cátia Oliveira. Apresentações de dança encerraram as atividades da abertura.



(Fonte: Lana Correa PinheiroAscom/Prefeitura de Concórdia)