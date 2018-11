Sessão do Júri foi na tarde desta sexta-feira, dia 30.

Tribunal do Júri inocenta homem que respondia pelo assassinato do sobrinho

O réu Dirceu Ribeiro da Silva, que estava sendo julgado pelo crime de assassinato contra o próprio sobrinho, foi inocentado pelo Tribunal do Júri, cuja Sessão foi realizada na tarde desta sexta-feira, dia 30, no Fórum da Comarca de Concórdia.



Ele respondia pela morte de Vaguinaldo Ribeiro da Silva, que ocorreu no dia 13 de dezembro de 2015. A vítima foi atingida por disparo de arma de fogo. Ribeiro, que respondia em liberdade, alega que alvejou contra o próprio sobrinho por legítima defesa, no dia dos fatos, que ocorreram no bairro São Cristóvão. O réu alegou que o sobrinho, que estava residindo em outra cidade, teria vindo para Concórdia para matar alguns familiares.



A Sessão do Tribunal do Júri foi presidida pelo juiz Raul Bertani de Campos. Na acusação atuou a promotora Mariana Mocellin e o advogado de defesa foi Osmar Colpani.

(Com informações do repórter André Krüger).