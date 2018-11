Duas pessoas morrem em acidente na BR 282 em Herval do Oeste

Duas pessoas morreram depois que uma Fiat/Ducato da Secretaria de Saúde Cunha Porã saiu da pista e colidiu contra árvores na tarde desta sexta-feira (30) na BR-282, próximo ao trevo de acesso a Herval d´Oeste. O acidente foi registrado por volta das 16h30min, quando a van retornava de Florianópolis com sete pacientes.

As vítimas fatais, um homem e uma mulher, foram arremessadas do veículo em andamento, possivelmente pelas janelas ou porta traseira. Um dos corpos estava na mata e o outro no acostamento.

Cinco pessoas, entre elas um bebê, foram socorridas e encaminhadas por Bombeiros e SAMU ao Hospital Universitário Santa Terezinha.

O local foi isolado pela Polícia Rodoviária Federal durante o atendimento.

(Fonte: Caco da Rosa)