A manutenção das cláusulas da convenção coletiva, que estão sendo questionadas pelo Sindilojas vai continuar como bandeira do Sindicato dos Trabalhadores do Comércio de Concórdia e região. A afirmação é da presidente da entidade sindical, Janete Peccini. Ela falou sobre o assunto durante entrevista ao Jornal Primeira Hora da Rádio Aliança desta sexta-feira, dia 30. Ela se manifestou sobre a posição da entidade laboral, frente ao que foi colocado pelo Sindicato do Comércio Verejista de Concórdia, Sindilojas, que teria solicitado a retirada de algumas cláusulas da convenção coletiva, uma vez que houve recentemente a Reforma Trabalhista. Tal situação estaria gerando impasse na negociação salarial dos trabalhadores do comércio.



Em entrevista a Rádio Aliança, Janete destaca que as cláusulas que estão sendo questionadas pelo patronal são tratadas como conquistas históricas. Uma delas é a homologação da rescisão de contrato com o trabalhador através do sindicato, o que deixou de ser obrigatoriedade com a nova Lei Trabalhista. "O patronal chegou a acenar com 5% de aumento, mas condicionou algumas situações, como a retirada ou modificações de algumas cláusulas", disse a presidente do sindicato dos trabalhadores.



Conforme informado pela Rádio Aliança, o Sindilojas anunciou que vai repassar de forma antecipada o aumento de 4,5% para os trabalhadores, mesmo sem o desfecho da negociação com o sindicato dos trabalhadores. O motivo é garantir o aumento para os funcionários nesse período de fim de ano. Esse percentual poderá mudar para mais, se houver alteração na inflação pelos próximos 30 dias, em que a data-base foi prorrogada. Porém, as negociações não foram encerradas, deixando aberta a possibilidade das duas partes continuarem negociando essas e outras questões que estão pendentes na pauta.



Sobre o valor sinalizado pelo patronal, Janete Peccini compara que, com esse reajuste, o salário dos funcionários irá para R$ 1.306, ante R$ 1.250 de salário-base que é pago hoje ao trabalhador do comércio varejista.