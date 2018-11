O empresário da Detalhes Móveis Planejados, Rogério Cecchin, foi eleito com 95,5% de aprovação dos associados presidente da CDL Concórdia para a Gestão 2019/2020 podendo prorrogar para mais um ano. O processo de votação que ocorreu nesta quinta-feira, dia 29, na sala de reuniões da entidade foi dirigido por uma Comissão Eleitoral conduzida pelo empresário, Renato Spuldaro.

Ao lado de Cecchin o vice será o empresário da Ideal Modas, Gabriel Sabino. O processo ainda elegeu a diretora de SPC, Cristiane Tomazoni, do O Boticário e os membros que compõe o Conselho Fiscal. Segundo avaliação do presidente atual, Heldemar Maciel, Cecchin é um empresário preparado e motivado para o cargo. “A CDL Concórdia tem um importante compromisso de entregar produtos e serviços que contribuam efetivamente para o desenvolvimento da classe empresarial concordiense, além de desempenhar papel primordial no desenvolvimento profissional dos milhares de colaboradores das empresas associadas e além disso desenvolver seu papel social. Sempre atenta as verdadeiras necessidades da classe a entidade é hoje uma das bases para o bom andamento dos negócios e da economia da região. Cecchin, assim como eu, tem uma visão de união e engajamento o que garante o bom andamento das atividades que estão sendo desenvolvidas pela CDL Concórdia em particular nos últimos dois anos na qual tive a honra de comandar. Encerro meu mandato em 31 de dezembro, mas até lá serão muitas ações dentro de um planejamento forte com o foco nas vendas de Natal e encerramento de alguns projetos, sem contar no evento Natal Encantado CDL no dia 22 de dezembro na Rua Coberta com um belíssimo espetáculo infantil e o último sorteio da campanha histórica Show de Prêmios do Comércio de Concórdia R$150 mil em vale-compras”.

Para o presidente eleito, os desafios da próxima gestão serão dar continuidade nas ações e projetos já desenvolvidos com excelência pela entidade, assim como fortalecer e estimular o movimento lojista e empresarial por meio de novas ideias. “O movimento empresarial está cada vez mais competitivo. As regras de mercado são ditadas por consumidores mais exigentes e conhecedores do que estão comprando. As novas tecnologias, formas diversas de comunicar com agilidade surgem o tempo todo e precisamos continuar acompanhando essas mudanças e tendências que sim ditam o rumo do progresso. Velhas práticas precisam ser deixadas de lado, abrindo espaço para processos eficazes e que gerem principalmente soluções aos empresários. É diante deste contexto que assumo esse desafio e grande compromisso. Quando falamos de prosperar e crescer é de primeiro prosperarmos no sentido de fomentarmos e melhorarmos as atuações e crescer é de atrairmos mais associados ampliando a força do movimento. A meta é modernizarmos e melhorarmos alguns mecanismos contribuindo ainda mais para o cotidiano dos empresários desde o pequeno, médio e de grande porte. A intenção da nova gestão é continuarmos com o atendimento e relacionamento de excelência que conquistamos e cultivamos não apenas com o associado, mas com a comunidade que nos enxerga como um apoio e suporte em diferentes momentos, e de alguma forma atingirmos algumas metas novas pensando no sucesso do associado. Eficiência e empenho continuarão sendo nossos pilares”.

O vice Sabino que hoje é um dos diretores de uma das pastas mais relevantes da entidade, campanha de vendas, também agradece a confiança. “O sucesso da entidade é fruto de pessoas realmente engajadas com o movimento. A partir de 2019 estaremos mais unidos para crescer. A soma dos esforços e a sinergia entre diretores, colaboradores, associados e consumidores serão capazes de mover novas ideias e garantir crescimento”.

A nova equipe assume os trabalhos no dia 1º de janeiro de 2019. A posse festiva essa está agendada para o dia 30 maio, na qual o evento também será marcado pelo aniversário de 49 anos da entidade. “Devemos iniciar o ano com um cronograma de atividades alinhado, logo em janeiro teremos a tradicional Liquida Concórdia, posterior campanha de Volta às Aulas e organização para o Bazar da Confecção, Calçados e Acessórios, não vamos parar os trabalhos da entidade e sim dar continuação. Nosso planejamento central está alinhado para o primeiro semestre, pois acreditamos nessa organização antecipada para o bom desempenho das ações em benefício dos associados”, finaliza Cecchin.

(Fonte: Fabiana Passarin/Ascom/CDL)