Campeonato Brasileiro de Tênis de Mesa está sendo realizado no Parque de Exposições.

Em quatro dias de Campeonato Brasileiro de Tênis de Mesa, a equipe da Fundação Municipal de Esportes de Concórdia conquistou dois troféus de campeão e dois de terceiro colocado. A informação é do técnico Ademir Monteiro da Silva.



Os primeiros lugares vieram no campeonato por clubes masculino, Absoluto A; e na dupla mista. Já a terceira colocação veio com a dupla masculina e equipe feminina.



Programação para hoje:

Das 8h às 21h

Abertura Oficial – 14h

• INDIVIDUAL – Ranking Olímpico: SUPER PRÉ-MIRIM, INFANTIL e JUVENTUDE (Continuação, caso seja necessário).

• INDIVIDUAL – Ranking Olímpico: PRÉ-MIRIM, MIRIM e JUVENIL.

• Premiação após a última rodada do evento, das as Categorias que terminaram no dia.