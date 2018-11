Mesmo sem o acerto com a entidade laboral, o Sindicato das Empresas do Comércio Varejista de Concórdia e Região, Sindilojas, vai fazer o pagamento de antecipação do aumento salarial de 4,5% na folha do mês de novembro de 2018. Uma orientação aos escritórios de contabilidade das empresas já está sendo feito. A decisão foi tomada após mais uma rodada de negociações em que não houve acerto entre as partes, durante a quinta-feira, dia 29.

Em entrevista a Rádio Aliança, o presidente do Sindilojas, Leocérgio Sarturi, lembra que as negociações vêm ocorrendo desde o início do mês de outubro, já que a data-base da categoria é o final desse mês. Para ele, o que está travando a negociação é que algumas cláusulas que foram colocadas na pauta pelo sindicato laboral não são aceitas pelos empresários. O sindicato patronal destaca que muitas desses pedidos foram alterados com a Reforma Trabalhista e não podem ser negociados. Uma delas é a homologação (procedimento de desligamento do trabalhador),que agora não precisa ser feita em sindicato. A entidade laboral quer manter isso e o patronal, não.

Mesmo diante de mais uma negativa, a quinta desde que iniciou-se as negociações, o Sindilojas reforça que as negociações não foram encerradas. "As demais cláusulas sociais voltarão a ser discutidas com o sindicato. Não fechamos as portas!", destaca.

O percentual de 4,5% que será repassado aos trabalhadores e que irá rodar na folha no começo do próximo mês foi acertado entre os integrantes do sindicato. "Esse índice está garantido. Não diminui. Ou seja, se a inflação der menor do que esse percentual, não haverá reposição. Permanece os 4,5%! Agora, se der mais, a gente repõem", explica.