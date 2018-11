Concórdia realiza o sonho de ver a disputa do Campeonato Brasileiro com a elite

Um sonho realizado. Assim os governantes de Concórdia definem a realização do Campeonato Brasileiro de Tênis de Mesa, que está acontecendo nesta semana, no município do Oeste Catarinense. Os 700 atletas presentes, entre eles alguns dos melhores do planeta, são motivo de orgulho para o pessoal da cidade.

Não foi fácil, nem simples. Concórdia se mobilizou como nunca para poder oferecer a melhor estrutura. Liderados por Ademir Monteiro, que passou a exercer também a função de um organizador local do evento, os empresários da cidade foram se juntando para que o Brasileiro tomasse forma.

"Fico feliz em ver esta mobilização da comunidade do tênis de mesa em nossa cidade. O Ademir Monteiro abraçou essa causa, trabalhando dia e noite. Procuramos disponibilizar tudo para que transcorra com sucesso", diz o prefeito Rogério Luciano Pacheco.

O apoio do secretário da Fundação Municipal de Esportes, Gil Artifon, também foi fundamental para que Brasil se concretizasse. O prefeito destacou a importância do tênis de mesa para a cidade de Concórdia.

"O tênis de mesa e Concórdia têm uma identificação muito forte, desde a Copa Brasil. A cidade inteira abraça o esporte. São quase 700 atletas realizando esse nosso sonho. Durante seis dias somos a capital da modalidade e isso é motivo de muito orgulho. Receber atletas de alto nível, como Calderano, Tsuboi e outros é maravilhoso. É uma festa para o esporte", relata o governante.

(Fonte: Fato e Ação Comunicação)