Definidas finais do municipal de futebol sete em Alto Bela Vista

No dia 01 de dezembro, em Nova Entre Rios, serão realizadas duas partidas da categoria sênior. Na disputa do 3º lugar o CER União enfrenta o SER Camping Clube, a partir das 16 horas. Logo após acontece a primeira partida da final, entre o E.C. Concórdia e SER Palmeiras de Linha dos Vicentes.

No dia 02 de dezembro serão realizadas as primeiras decisões da categoria livre. Em Linha Cruz e Souza se enfrentam o SER Palmeiras de Linha das Palmeiras e SER Palmeiras de Linha dos Vicentes a partir das 16 horas na disputa do 3º lugar e logo após o SER 29 de Julho recebe o CER União para a final.

Os jogos de volta acontecerão no dia 15 de dezembro para a categoria sênior, na comunidade de Linha dos Vicentes e o no dia 22 de dezembro na sede para a categoria livre.

(Fonte: Cristiano Auler)