AEP Piratuba e AGN Capinzal empatam no primeiro jogo da final da Copa

O primeiro jogo da final da Copa da Liga Catarinense de Futsal foi realizado na noite de quarta-feira, dia 28, em Piratuba. A AEP e a AGN empataram com o placar foi de 2 a 2.

A torcida, que compareceu em grande número, acompanhou uma partida digna de final. O primeiro tempo terminou com o placar de 1 a 0 para a AEP, com o gol de Gabriel. No segundo tempo Capinzal empatou e chegou a virar a partida, em 2 a 1, mas Clítor marcou para AEP e empatou novamente, fechando o placar.

Agora os dois times voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira, dia 05 em Capinzal, para decidir quem fica com o título.

Quem ganhar a partida no tempo regulamentar fica campeão. Em caso de empate a partida vai para a prorrogação e aí, Piratuba precisa vencer, já que Capinzal tem a melhor campanha.

(Com informações de Cristiano Mortari)