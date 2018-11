Acidente aconteceu no bairro Vista Alegre no começo da tarde desta quinta-feira, dia 29.

Uma criança de oito anos de idade ficou ferida após se envolver em colisão entre bicicleta e caminhão. O fato foi registrado na tarde desta quinta-feira, dia 29, na rua João Maria Oliveira, no bairro Vista Alegre e foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia.



A criança estava na bicicleta e, conforme informações, ao descer a Travessa Armelindo Minusculli para pegar a João Maria de Oliveira acabou colidindo na lateral do caminhão, que estava em movimento.



De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a criança foi socorrida com escoriações no rosto e braço e suspeita de fratura no braço esquerdo.



(Com informações do repórter André Krüger).