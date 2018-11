O concurso tem o objetivo de selecionar quatro profissionais, para exercer as funções de guarda vida civil, caixa, agente de serviços gerais e atendente de camping. As inscrições podem ser feitas até nesta sexta-feira, dia 30, pela internet, através do formulário eletrônico disponibilizado no site www.aprendersc.srv.br. Os salários variam de R$ 1.469,02 a R$ 1.985,37.



Os inscritos farão uma prova objetiva, prevista para o dia 08 de dezembro de 2018, na Escola Municipal Professora Amélia Poletto Hepp, a partir das 8:30h. Também haverá prova prática para o cargo de guarda vidas. O teste acontece no mesmo dia de realização da prova objetiva.



O custo da taxa de inscrição é de R$ 50,00. O prazo de validade do concurso público é de dois anos e pode ser prorrogado por mais dois.