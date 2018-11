A Polícia Militar está a procura do motorista de um veículo, que colidiu em um poste e danificou um registro de água. O fato aconteceu na SC 283, nas proximidades do trevo de acesso a Presidente Kennedy, possivelmente durante a madrugada.



A PM foi acionada para atender o fato e no local não encontrou o motorista, porém os documentos de uma pessoa foram achados no interior do veículo. Trata-se de uma Parati, placas de Joinville.

(Com informações do repórter André Krüger)