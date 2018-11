Ao derrotar o Santos Futebol Clube, de Santos, por 3 x 2, a Fundação Municipal de Esportes de Concórdia ficou com o título por equipe adulto masculino do 52º Campeonato Brasileiro de Tênis de Mesa que encerra no dia 2 de dezembro, no Centro de Eventos Concórdia. É a quarta vez que a FMEC obtém o título nacional na referida categoria.

Integram a equipe Ademir Monteiro da Silva, Casuo Matsumoto, Danilo Toma e Giuliano Peixoto." O desempenho dos atletas nos naipes masculino e feminino estão dentro daquilo que planejamos", diz o técnico Ademir.

(Fonte: FMEC)