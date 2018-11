O presidente da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM), Alaor Azevedo, ministra nesta quinta-feira (29), às 19h, no Espaço Multiuso do Centro de Eventos de Concórdia (SC) a palestra “Tênis de Mesa do Brasil: Uma Potência Mundial”. Na ocasião, o dirigente vai trazer detalhes sobre o investimento feito nos atletas de ponta da modalidade no Brasil.

O objetivo é mostrar aos técnicos e dirigentes brasileiros como foi planejado o crescimento do tênis de mesa do Brasil, desde o início do projeto, em 2007, até os dias atuais.

O case Hugo Calderano, atleta que hoje ocupa a nona colocação no ranking mundial de tênis de mesa, terá uma atenção especial na conversa com os participantes.

A entrada para o evento é franca. O Espaço Multiuso fica ao lado do Ginásio Tancredão.

(Fonte: Fato e Ação Comunicação)