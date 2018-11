O Esporte Clube Canarinho venceu a equipe polo da Chapecoense, de Nova Itaberaba, por 2 a 0, pelo jogo da volta das quartas de finais da competição. A partida foi disputada no campo do bairro salete. No jogo de ida, houve empate em 3 a 3. No agregado, a equipe concordiense avançou para a próxima fase, a semifinal do Campeonato Estadual de Base, Fase Regional. E agora encara a Chapecoense, de Chapecó. As datas desses confrontos ainda não estão definidas.