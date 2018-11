O índice de execução da implantação da rede de coleta de esgoto do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) de Concórdia está em 101,35%, ou seja, já ultrapassou a cobertura que estava prevista no início do projeto para esta etapa. Restam menos de 500 metros para concluir a implantação da rede coletora.

De acordo com a equipe técnica da obra, durante a execução do projeto foram incluídas algumas ruas não previstas inicialmente, mas que apresentavam viabilidade técnica para conectar na rede usando apenas a gravidade. Sendo assim, a previsão é que a extensão da rede de coleta nesta primeira etapa passe de 55.756 quilômetros para 56.650 quilômetros, e chegar ao índice de execução de 101,6%.

Houve ampliação da rede para cobrir trechos das ruas Albania, Francisco Magnani, Malásia, Angelo Poletto, Julio Mortiz, Segundo Dalla Costa, Fiorelo Sunti, 29 de Julho, Domingos Machado de Lima, Dr, Maruri, Getúlio Vargas, José Mosele, Anita Garibaldi, Travessa Lamonato, Travessa Argan e parte do Bairro D'Italia.

Cronograma de Obras

Atualmente as equipes de trabalho estão concentradas na Rua Fiorelo Sunti, na Rua Dr. Maruri e na Rua Segundo Dalla Costa. Também estão em andamento os reparos em diversas ruas do município que já receberam a rede de coleta e posteriormente apresentaram problemas, como desníveis no asfalto.

(Fonte: Rhayana Cordeiro/Ascom/SES)