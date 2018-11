Maior importador de milho do Brasil, Santa Catarina espera um aumento de 10% na safra de milho grão. Segundo informações do Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola (Epagri/Cepa), os produtores devem colher 2,7 milhões de toneladas na safra 2018/19 – 261 toneladas a mais do que no último ano. O grão é matéria prima indispensável para abastecer o setor produtivo de carnes, carro chefe da economia catarinense.





O crescimento na safra é resultado do aumento da área plantada e da produtividade. Em Santa Catarina serão 328,6 mil hectares cultivados com milho grão – um incremento de 7,4% em relação à safra 2017/18. O ganho de área pode ser explicado pelos preços favoráveis do grão desde o início deste ano e também pela necessidade de rotação de culturas com a soja.





Milho 10 T



O sonho catarinense de ter uma produtividade média de 10 toneladas/hectare já é realidade nas regiões de Xanxerê e Campos Novos – e a expectativa é de que, até 2020, essa seja a produtividade de todo o estado.





Para a próxima safra, o rendimento das lavouras de milho grão deve ficar em 8,3toneladas/hectare – o maior rendimento do Brasil. “Com sementes de alto valor genético e com alto padrão de produtividade, nós esperamos uma safra muito boa. Os produtores catarinenses investem cada vez mais em tecnologias e, se o clima for favorável, nós vamos fazer da safra 2018/19 um recorde na produção”, ressalta o secretário da Agricultura e da Pesca, Airton Spies.





Milho Silagem



A área de cultivo de milho com o objetivo de produção de silagem tem crescido sensivelmente em Santa Catarina. Segundo levantamentos da Epagri/Cepa, a área plantada com silagem vem aumentando 15% ao ano desde 2013. Essa expansão está diretamente relacionada ao expressivo crescimento da produção leiteira de Santa Catarina.





Para a safra 2018/19 está prevista uma colheita de 9,1 milhões de toneladas em 218 mil hectares plantados.





Consumo de milho em SC



Um gigante na produção de carnes, Santa Catarina se tornou também um grande comprador de milho. Todos os anos, quatro milhões de toneladas do grão saem do Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul para abastecer as cadeias produtivas de suínos, aves e leite em Santa Catarina.





Santa Catarina produz em média três milhões de toneladas de milho por ano e utiliza sete milhões na alimentação de suínos e aves – o consumo diário passa de 19 mil toneladas. Aumentar a produção de milho é um grande desafio em Santa Catarina, principalmente com o aumento de produtividade.



O acompanhamento de safras é feito pelo Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola (Epagri/Cepa) e publicado no Boletim Agropecuário.







(Fonte: Ana Ceron/Ascom/Secretaria de Estado da Agricultura)