A negociação salarial dos trabalhadores no comércio de Concórdia e região ainda está indefinida. Ontem, um novo encontro foi realizado entre o Sindicato dos Comerciários, que representa os trabalhadores, e o Sindilojas, que defende a classe empresarial. A proposta apresentada pelos empresários é o reajuste de 4,5%, sendo 4% de inflação e mais 0,5% de ganho real.

No encontro da semana passada o encaminhamento havia sido para um reajuste da inflação do período (4%) e mais um abono de R$ 50,00 aos funcionários que são associados ao Sindicato dos Comerciários. Os empresários descartaram o pagamento do abono de R$ 50,00 e apresentaram uma proposta de reajuste de 4,5% para todos os salários. Se esse percentual for aceito, o piso dos trabalhadores do comércio passará de R$ 1.250,00 para R$ 1.306,00.

O que também está gerando impasse entre os sindicatos são algumas cláusulas sociais. Os empresários entendem que o que está previsto na legislação não precisa constar na convenção coletiva. Já os trabalhadores defendem a manutenção das cláusulas sociais no acordo, porque com a reforma trabalhista o acordado tem mais força que o legislado.

Uma nova conversa poderá ser realizada nesta quinta-feira, 29 de novembro. A data-base para a negociação salarial dos comerciários é 30 de outubro.