Depois de conquistar o direito de sediar o Campeonato Brasileiro de Tênis de Mesa, o município de Concórdia quer realizar outro evento esportivo em 2019. Trata-se dos Jogos Abertos da Terceira Idade, o Jasti. A Fase Estadual desta competição costuma reunir aproximadamente três mil pessoas.



De olho nos números e nos benefícios, já citados neste espaço, que um evento com esse contingente de pessoas pode trazer para a cidade, o prefeito Rogério Pacheco e o superintendente da Fundação Municipal de Esportes de Concórdia, Gil Artifon, estarão defendendo a candidatura de Concórdia para sediar o Jasti 2019 neste sábado, dia primeiro, em Timbó.



Tudo bem que o Jasti não é a mesma coisa que um Jogos Abertos de Santa Catarina. Também entendo quem queira subjugar o evento à uma gincana em que há dança, jogo de dominó e baralho. Mas não é preciso muita inteligência para ver que um acontecimento como os Jogos Abertos da Terceira Idade traz benefícios que transcendem a seara esportiva. Uma delas é a demonstração de vivacidade de quem já viveu uma vida inteira e agora encontra em alguma tarefa do Jasti algo para se reinserir no bojo social mais ativo. E outra, o movimento de pessoas que Concórdia passa a ter durante a compeitção. A propósito! Qual é outro evento que corriqueiramente reúne três mil pessoas de fora em Concórdia?



Complementando o comentário que fiz ontem, a Prefeitura de Concórdia está fazendo a parte que lhe compete, conforme as condições que ela leva em consideração para buscar esses eventos. Certamente que não dá para esperar tudo da Administração Municipal. É preciso que a iniciativa privada faça a sua parte, também.



Agora, se houver a junção das duas partes, as coisas ficam mais fáceis. Isso se torna mais evidente no que diz respeito ao lago da Usina Hidrelétrica de Itá. Concórdia é o município com maior área alagada. Esse potencial hídrico é pouquíssimo explorado. Ou seja, o lago para Concórdia ainda é um gigante adormecido.



O Poder Público precisa prover as condições legais para que haja a exploração turística do lago de Itá, seja em competições esportivas; seja para atividades de aventura e lazer, aproveitando o potencial paisagístico da região; ou seja também para negócios como por exemplo um encontro de barcos ou equipamentos náuticos, assim como o que já acontece em Chapecó. Temos potencial, porém mesmo com esse terreno fértil para novas oportunidades, elas não irão cair no colo. Temos que ir atrás e garimpá-las.



Reconheço que muitos eventos já acontecem por aqui, mas a cidade sempre pode mais e deve desejare sempre mais.