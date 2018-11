O Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou nesta semana a liminar que pedia habeas corpus para os dois jovens que estão presos suspeitos de participação na confusão que resultou no espancamento, que possivelmente provocou a morte de Jorge Wendel Gonçalves da Silva.

Segundo a advogada de defesa Camila Hilglert, na mesma decisão, os magistrados do TJSC, pediram mais informações ao juízo da Comarca de Concórdia para depois marcar a data do julgamento do habeas corpus.

A Justiça da Comarca recebeu nesta semana a denúncia do Ministério Público e determinou a citação dos envolvidos para que apresentem suas defesas.

A advogada dos réus tem até o final de semana para apresentar a defesa.

Os dois suspeitos seguem no Presídio Regional de Concórdia à disposição justiça.

(Com informações do repórter André Krüger)