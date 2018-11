Com a proximidade de dezembro, o varejo concordiense se prepara para a melhor data do ano o Natal. Um levantamento de expectativa de vendas para a comemoração, realizado pela Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Santa Catarina a FCDL/SC e CDL Concórdia aponta otimismo dos lojistas no Oeste do Estado.

Para 71,43% dos consultados a expectativa é de aumento nas vendas em comparação com o ano anterior. 35,71% dos empresários acreditam em acréscimo de até 5%, 28,57% até 10% e 21,43% acima dos 10%. Já o ticket médio segundo os consultados ficará em R$241,12 seguindo uma disposição estadual que ficou em R$235,71 perante os R$187,83 registrados em 2017.

Na lista dos itens mais procurados para presentear ênfase para o vestuário e calçados com 21,43%, seguidos dos eletroeletrônicos e eletrodomésticos com 14,29%, acessórios e brinquedos aparecem com 7,14% da preferência. Quanto a forma de pagamento lojistas acreditam que a opção predileta será no crediário, 28,57 no cartão de crédito, 14,29% no débito e 7,14% em dinheiro.

Como forma de atrair ainda mais os olhares dos consumidores da cidade e visitantes, 35,71% devem apostar em promoções, assim como em campanhas exclusivas natalinas e 28,57% pretendem realizar sorteios. Para contribuir com essas iniciativas a CDL Concórdia disponibiliza sem custos aos associados que hoje ultrapassam 1.000 material promocional para a data.

Os dados tabulados também indicam que o movimento em 2018 será o melhor dos últimos quatro anos na região. E para beneficiar o consumidor, o horário de funcionamento das lojas será alterado neste fim de ano a partir do segundo sábado de dezembro e com a semana especial de vendas a partir do dia 17. “Estamos vivendo um momento de retomada da economia que interfere diretamente no bom desempenho do varejo e da indústria brasileira. Vários fatores contribuem para isso e um deles é o benefício do 13º salário, que faz com que os consumidores regularizem as dívidas e assim retomam o consumo”, avalia o presidente da entidade, Heldemar Maciel.

Com base nos resultados eleitorais e na retomada econômica, outro dado positivo é o otimismo apontado pelos empresários consultados. O dado foi incluído no levantamento para projetar a expectativa do varejo catarinense no próximo ano. O resultado indicou que, na avaliação de 71,47% dos empresários de Concórdia, que 2019 será melhor para o comércio.



(Fonte: Fabiana Passarin/Ascom/CDL)