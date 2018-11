O caso aconteceu no feriado do dia 15 de novembro, no Bairro São Cristóvão

O Jornalismo da Rádio Aliança teve acesso aos vídeos que mostram a ação de um homem que furtou um Áudi A4 no início da madrugada da quinta-feira, dia 15 de novembro. O carro estava estacionado ao lado de uma Choperia que fica no Bairro São Cristóvão em Concórdia.

Na imagem é possível ver que o homem chega caminhando da rua, passa em frente ao estabelecimento e vai em direção ao carro. Em seguida sai com o veículo no sentido BR-153. Também é possível observar que o homem não arromba o Áudi. Ele destrava o alarme tranquilamente para poder entrar no carro.

A Polícia Civil está investigando o caso. O atual proprietário do carro relatou ao Jornalismo da Aliança, que o homem que furtou o veículo pode ser um antigo dono do Audi e por isso entrou com facilidade, pois pode ter uma chave reserva. Mesmo com o Audi de volta ele pede punição. “A gente espera que isso não passe em branco, pois ele pode achar que valeu a pena e é possível que faça outra vez, ou para outras pessoas. Acredito que isso seja crime, mesmo que não arrombou o carro, ele entrou e saiu com algo que não é mais dele”, lembra o dono.

Ele também conta que está preocupado, pois tem visto o suspeito nas proximidades da Choperia, de onde o carro foi furtado no dia 15. “Sim ele passa aqui em frente e já parou inclusive. Cheguei a perguntar o que queria e porque tinha feito aquilo, mas ele simplesmente diz que não me deve nada, e que pode transitar tranquilo, pois a rua é pública”, conta o proprietário do carro. “A gente está preocupado e esperamos que providência sejam tomadas”, aguarda.

Relembre o caso:

A Rádio Aliança noticiou no feriado de 15 de novembro o caso do furto. O fato curioso é que o homem que levou o carro foi até a Delegacia de Concórdia, ainda na manhã do dia 15, para devolver o veículo. Porém, ao contar aos policiais sobre o furto e saber que teria que dar explicações ao delegado, ele acabou fugindo. Mais tarde ele fez contato com o antigo proprietário do carro informando que o veículo estava em frente a um prédio na Rua Vitório Celante e que o atual dono poderia ir buscar. A Polícia Militar foi acionada para acompanhar o caso, mas o autor do furto não foi encontrado.