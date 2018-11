A Rádio Aliança transmite a partida final entre Barra do Tigre e Terra Vermelha, pela Série A do Campeonato Municipal do Interior de Concórdia. O segundo e decisivo duelo acontece na tarde do sábado, dia primeiro, no campo de Barra do Tigre. A bola rola às 17h. Narração de Jocimar Soares e reportagens de André Krüger.