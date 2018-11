Competição foi realizada no primeiro dia de Campeonato Brasileiro em Concórdia.

Santa Catarina vence disputa de Absolutos entre as seleções estaduais

Os catarinenses foram os grandes vencedores da disputa de seleções da categoria Absoluto no Campeonato Brasileiro, em Concórdia (SC). Eles venceram no masculino e no feminino, além de faturarem também o título entre os veteranos 5.

No Absoluto masculino, Luis Anjos, Gustavo Yokota, Jean Carlos Streit e Augusto Corrêa venceram os paulistas Guilherme Spinelli, Isaac Zauli, Emerson Maeda e Eric Mancini, por 3 a 1. No feminino, Priscila Salvador, Alexia Nakashima, Leticia Araújo e Janaina Costa repetiram o placar contra as paulistas Sara dos Santos, Maiza Santos, Ediane Bresciani e Larissa Kurotaki.

“A gente sabia que não ia ser fácil, todas as equipes eram fortes, principalmente São Paulo. É nossa principal adversária. Mas nossa equipe também é muito forte. Não treinamos muito juntas, mas nos damos bem na hora do jogo”, disse Alexia. “No ano passado, fizemos a final com elas também, um jogo também bem difícil, de paciência. São Paulo é sempre uma equipe favorita. Conseguimos jogar bem hoje e levar a vitória”, complementou Priscila.

No veterano 5, outro triunfo dos catarinenses. Celso Toshimi, Ademir Monteiro, Gilberto Onofre e Adair Felizardo bateram os paranaenses Hilton Brandão, Cezar Schacht e Ítalo Nishimori, também por 3 a 1. No sênior masculino, triunfo dos paulistas Claudio Massad, Israel Stroh, Rafael Nakamura e Tommy Castro sobre a seleção do Rio de Janeiro, com André Moreira, Claudio Beznos e Eduardo Oliveira: 3 a 2.

(Fonte: Fato e Ação Comunicação)